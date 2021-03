Nespájajte ruskú vakcínu s hybridnou vojnou, na to je už neskoro

Začalo to, myslím, pánom ministrom Korčokom, následne sa pridal aj poradca ministerstva obrany. Obaja označili ruskú vakcínu Sputnik V za „nástroj hybridnej vojny“.

FOTO: sputnikvaccine.com

Hybridná vojna však ako koncept môže zahŕňať de facto akúkoľvek aktivitu zahraničných aktérov a existuje tak riziko, že sa použije nevhodne. Tieto vyjadrenia sú toho dôkazom. Nie preto, že by úmysly Ruska neboli pravdivé. Ale v kontexte očkovania a za situácie v akej sa Slovensko nachádza sú maximálne nezodpovedné.

V prvom rade, tí, ktorí poukazujú na potenciál vakcíny rozdeľovať spoločnosť na tábory si neuvedomujú, že oni sami sú súčasťou tohto procesu. O vakcíne ako „nástroji hybridnej vojny“ sa môže diskutovať v Nemecku, Holandsku či vo Švédsku, kde zvládajú pandémiu oveľa lepšie než na Slovensku. Teda v krajinách, ktoré si „môžu dovoliť“ čakať na vakcíny, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou, a ktoré si „môžu dovoliť“ vyberať. Na Slovensku nám však už niekoľko týždňov denne umiera stovka ľudí a jediným východiskom z toho, aby nám nepribúdali ďalší nakazení, hospitalizovaní a zosnulí je očkovanie. Kto sa ale dá zaočkovať „nástrojom hybridnej vojny“?

Rozumiem, že za minulej vlády sa euro-atlantické smerovanie krajiny otriasalo v základoch a že nová vláda ho chcela stabilizovať. Prestaňte ale politizovať jediné východisko z tejto už rok trvajúcej krízy. Nie je to totiž lokálny problém, ale globálny. A tak ako sa potrebujú ľudia zaočkovať tu, potrebujú sa zaočkovať aj inde. Ak teda Rusko vyvinulo vakcínu, ktorá je so svojou 90% účinnosťou porovnateľná so západnými a pomôže nám, tak ju určite nevyvinulo len a len preto, aby niekoho poškodilo. Prestaňte ju preto diskreditovať takýmito vyhláseniami. Na to je už neskoro a nič tým nezískate.

Naopak, ak ju budete spájať s niečím negatívnym, prehĺbite tým len nedôveru jednak vo vakcíny a očkovanie, a jednak vo vládu samotnú. Skúste ísť teraz do menšieho mesta, dediny alebo rómskej osady a opýtať sa, či sa chcú dať zaočkovať „nástrojom hybridnej vojny“. Možno sa vám podarí odhovoriť aj to percento ľudí, ktoré sa ňou chcelo dať zaočkovať alebo by im to prinajmenšom neprekážalo. Alebo skúste povedať ľudom, ktorým nedávno niekto zomrel, že na očkovanie si budú musieť ešte nejakú tú chvíľu počkať, pretože síce máme nejaké vakcíny, tie ale nie sú registrované, pretože Rusko chcelo naštrbiť vzťahy v Európskej únii. Výsledkom bude akurát to, že, podobne ako v prípade AstraZenecy v Nemecku, vám tu budú v skladoch trčať zásoby vakcíny, ktorou sa nebude chcieť dať nikto zaočkovať. Pridajte k tomu fakt, že vláda, ktorá nakúpila vakcíny, ich teraz sama bude kritizovať, a dostanete scenár pre skvelý sitkom menom Absurdistán.

Za to, v akej situácii sa Slovensko nachádza nesie samozrejme zodpovednosť vláda, ktorá zlyhala vo viacerých smeroch. Kritiku si plne zaslúži. Momentálne je ale ruská vakcína jedno z posledných riešení, ktoré nám zostalo. Jej nákup považujem za nielen pragmatický, ale takmer nevyhnutný krok. Preto, keď ju tu už máme, niektorí členovia vlády by mali prehodnotiť svoj postoj k nej a radšej sa zamerať na dôležitejšie veci.

Čo považujem v najbližších dňoch a týždňoch za dôležité je, aby sa podarilo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv vybaviť všetku potrebnú dokumentáciu k vakcíne a vydať k nej odborné stanovisko. Ale nie výhovorky typu „štandardne to ide cez Európsku liekovú agentúru a neodporúčame očkovať neregistrovanými vakcínami“. Toto ničomu neprospeje. Jednoducho treba prijať fakt, že je tu vakcína, ktorá je účinná, ktorá nám môže pomôcť, ale nie je registrovaná. Vláda aj ústav sa musia k vzniknutej situácii postaviť zodpovedne a nie od nej dávať ruky preč. Komunikačných kiksov už bolo viac ako dosť.

Záverom len podčiarknem, že štát je tu od toho, aby ľudí chránil. Koronavírus je na rozdiel od Ruska okamžitá hrozba. Životy ľudí preto stoja nad politikou.